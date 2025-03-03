Англія

Тренер розчарований черговою поразкою.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував поразку команди у Кубку Англії від Фулгема (1:1, 3:4 по пенальті).

"Я думаю, що ми 35 хвилин добре володіли м'ячем, контролювали гру, а в час, що залишився, намагалися створити моменти.

Іноді ми не можемо грати 90 хвилин в тому самому темпі, але ми збільшуємо час, протягом якого граємо добре і володіємо м'ячем.

Іноді ви виграєте. Іноді ви програєте. Ми вже знали, що цей сезон буде таким.

Зрештою, під час серії пенальті може виграти будь-яка команда, але сьогодні був не наш день. Іноді не вистачає зовсім трохи удачі, щоб зробити наступний крок", — сказав Аморім.