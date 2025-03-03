Італія

Захисник Мілана прокоментував поразку від Лаціо.

Напередодні Мілан у рамках двадцять сьомого туру італійської Серії A зазнав поразки від римського Лаціо на власному полі.

Мілан — Лаціо 1:2 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри захисник "россонері" Маттео Габбія поділився враженнями від виступів власної команди.

"Це важкий момент, у роздягальні після гри було суцільне розчарування та сум. Ми просто повинні намагатись залишатись згуртованими і спробувати змінити нашу долю, сьогодні це було зробити нелегко.

Є багато гніву і розчарування, але зараз не час для розмов — ми говоритимемо про гру на базі під час аналізу. Нам дуже шкода, але ми повинні дивитись у майбутнє і намагатись закінчити цей сезон з гордістю.

Ми знову маємо починати від нуля. Наше місце в таблиці — катастрофа, і ми знаємо, нам доведеться докласти чималих зусиль, щоб змінити хід цього сезону", — заявив італійський виконавець.

У наступному турі Мілан гостюватиме у Лечче.