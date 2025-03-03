Італія

Керманич Мілана прокоментував поразку від Лаціо.

Мілан напередодні в рамках двадцять сьомого туру італійської Серії A зазнав поразки від римського Лаціо на власному полі.

Мілан — Лаціо 1:2 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "россонері" Сержіу Консейсан поділився враженнями від виступів власної команди.

"Нині момент геть не простий, ми це знаємо. Гравці відчувають, що відбувається навколо клубу, і єдиний шлях — працювати з гордістю, захищаючи кольори, які ми представляємо.

Ми повинні працювати кожен день, і безумовно, під час матчу інколи виникають епізоди, які є негативними для нас і позитивними для суперників.

Ми завжди говоримо про одне й те саме. У нас було мало часу на підготовку до матчу, ми відчували зайвий тиск. Гравці все це відчувають, і це нелегко.

Суперник приїжджає, забиває гол, і ти знову опиняєшся перед складними обставинами. Команда, однак, проявила характер і навіть у чисельній меншості ми спочатку зрівняли рахунок, а потім створили моменти, які могли б привести нас до перемоги. А потім пенальті поставив крапку в грі.

Однак хлопці працюють день за днем, ми не просто працюємо на тактичному та фізичному рівні, а граємо вирішальні матчі кожні три дні, і це нелегко.

Гра складається з атакуючих і захисних моментів. Коли ви перебуваєте у фазі неволодіння м'ячем, ви ніколи не повинні відмовлятись від пресингу. Ми намагаємось удосконалюватись, але це все взаємопов'язано: якщо ти добре граєш у захисті, ти також добре граєш у фазі нападу і навпаки.

Ставлення до справи є проблемою для деяких них гравців, тож ми повинні вкласти це їхні голови, щоб шукати надійність і не пропускати голів. Мої команди завжди шукають баланс та технічну якість", — заявив португальський фахівець.

У наступному турі Мілан гостюватиме у Лечче.