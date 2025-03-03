Керманич Мілана прокоментував поразку від Лаціо.
Сержіу Консейсан, Getty Images
03 березня 2025, 08:55
Мілан напередодні в рамках двадцять сьомого туру італійської Серії A зазнав поразки від римського Лаціо на власному полі.
Мілан — Лаціо 1:2 Відео голів та огляд матчу Серії А
Після завершення гри головний тренер "россонері" Сержіу Консейсан поділився враженнями від виступів власної команди.
"Нині момент геть не простий, ми це знаємо. Гравці відчувають, що відбувається навколо клубу, і єдиний шлях — працювати з гордістю, захищаючи кольори, які ми представляємо.
Ми повинні працювати кожен день, і безумовно, під час матчу інколи виникають епізоди, які є негативними для нас і позитивними для суперників.
Ми завжди говоримо про одне й те саме. У нас було мало часу на підготовку до матчу, ми відчували зайвий тиск. Гравці все це відчувають, і це нелегко.
Суперник приїжджає, забиває гол, і ти знову опиняєшся перед складними обставинами. Команда, однак, проявила характер і навіть у чисельній меншості ми спочатку зрівняли рахунок, а потім створили моменти, які могли б привести нас до перемоги. А потім пенальті поставив крапку в грі.
Однак хлопці працюють день за днем, ми не просто працюємо на тактичному та фізичному рівні, а граємо вирішальні матчі кожні три дні, і це нелегко.
Гра складається з атакуючих і захисних моментів. Коли ви перебуваєте у фазі неволодіння м'ячем, ви ніколи не повинні відмовлятись від пресингу. Ми намагаємось удосконалюватись, але це все взаємопов'язано: якщо ти добре граєш у захисті, ти також добре граєш у фазі нападу і навпаки.
Ставлення до справи є проблемою для деяких них гравців, тож ми повинні вкласти це їхні голови, щоб шукати надійність і не пропускати голів. Мої команди завжди шукають баланс та технічну якість", — заявив португальський фахівець.
У наступному турі Мілан гостюватиме у Лечче.