Англія

Лідер команди пропускає сезон через травму.

Керманич Манчестер Сіті Пеп Гвардіола зазначив, що про повернення Родрі після травми говорити зарано.

"Родрі виглядає добре. Звичайно, ми не ухвалимо дурних рішень, він поки що не близький до повернення. Але… Працюючи з м'ячем, він уже почувається впевнено, щасливим.

Я не очікував такого прогресу, але він може повернутися до чемпіонату світу серед клубів, можливо, ще до фінішу Прем'єр Ліги", — сказав Пеп.

У нинішньому сезоні Родрі встиг провести лише три матчі, після чого у вересні отримав травму коліна в матчі проти Арсеналу.