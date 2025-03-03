Італія

Керманич Лаціо прокоментував перемогу над Міланом.

Напередодні римський Лаціо у рамках двадцять сьомого туру італійської Серії A обіграв Мілан на полі суперників.

Мілан — Лаціо 1:2 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "орлів" Марко Бароні поділився враженнями від виступу власної команди.

"Підхід до гри з нашого боку був хороший. Ми повинні ще чимало працювати, як на тренуваннях, так і в матчах, щоб стати великою командою. Нам потрібна була індивідуальність у цьому виклику, сьогодні ми завдали двадцять ударів по воротах суперників.

Ми повинні додавати також і в плані зрілості. Вважаю, що ми заслужили на цю перемогу. Проте ми також припустились помилки, тримаючи гру відкритою за чисельної переваги над суперниками.

Розвиток відбувається саме через такі ситуації. Ми багато змарнували моментів, і в першому таймі точно потрібно було забивати більше одного м'яча, ураховуючи кількість моментів, які ми мали. Команда повинна бути не консервативною, а проактивною. Сьогодні я щасливий, тому що нам була потрібна перемога.

Коли я казав на початку сезону, що команду потрібно як слід завести, я мав на увазі саме це. Ісаксен має важливу індивідуальність, він росте в своїй ментальності та стає важливим гравцем для команди. Раніше він уже робив великий внесок до наших результатів, і сьогодні він теж виконав велику роботу, як і Дзакканьї. У першому таймі Мілану було важко завдяки правильному настрою Лаціо.

Пенальті? Коли ти б'єш пенальті на останніх хвилинах, ти знаєш, що можеш помилитись. Педро правильно зробив, що взяв цей м'яч: він надзвичайний гравець, коли тренується і коли грає на полі. На тренуваннях він ніколи не хибить із пенальті, і він часто говорив мені, що не повинен схибити у важливих ситуаціях. Сьогодні він підтвердив свої слова, я завжди вірив у нього", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі римський Лаціо прийматиме фріульський Удінезе.