Італія

Тренер розчарований реакцією фанатів на поразки.

Мілан напередодні в рамках двадцять сьомого туру італійської Серії A зазнав поразки від римського Лаціо на власному полі.

Мілан — Лаціо 1:2 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "россонері" Сержіу Консейсан поділився враженнями від виступів власної команди.

"Це нелегкий момент для Мілана, ми це знаємо. Гравці відчувають, що відбувається навколо клубу. Є лише один шлях уперед — працювати, пишатися кольорами, які ми захищаємо, і щодня віддавати всі сили, щоб змінити цю ситуацію.

Я не люблю говорити про невдачу, але є також інциденти, які продовжують відбуватися і є негативними для нас, вирішальними для суперників.

Якщо говорити про атмосферу навколо нас — це вперше, коли я відчув подібне у своїй кар'єрі з боку фанатів. Я був гравцем, я знаю, як це так, твої бутси здаються палаючими", — сказав Консейсан.

У наступному турі Мілан гостюватиме у Лечче.