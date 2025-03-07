Англія

Попередній рекорд належав мадридському Реалу у 2020 році.

УЄФА представив новий фінансовий звіт про діяльність клубів у минулому 2024 році.

З нього виходить, що склад лондонського Челсі став найдорожчим за всю історію футболу. Вартість гравців "синіх" становила 1,66 млрд євро.

Таким чином Челсі перевершив минулий рекорд, який належав мадридському Реалу з 2020 року. Тоді склад "вершкових" оцінили в 1,33 млрд євро.

За Челсі розташувалися ще два клуби АПЛ, причому з одного міста – Манчестер Сіті (1,29 млрд євро) та Манчестер Юнайтед (1,1 млрд євро).

Топ-10 найдорожчих складів 2024 року:

Після 27 турів Челсі набрав 46 очок і посідає п'яте місце в АПЛ, відстаючи від Манчестер Сіті на один бал. Лідирує Ліверпуль у якого 67 очок. У МЮ лише 33 очки та 14 рядок.

Раніше повідомлялося, що ФІФА розглядає збільшення команд-учасниць ЧС-2030 до 64 збірних.