Попередній рекорд належав мадридському Реалу у 2020 році.
Гравці Челсі, Getty Images
07 березня 2025, 17:36
УЄФА представив новий фінансовий звіт про діяльність клубів у минулому 2024 році.
З нього виходить, що склад лондонського Челсі став найдорожчим за всю історію футболу. Вартість гравців "синіх" становила 1,66 млрд євро.
Таким чином Челсі перевершив минулий рекорд, який належав мадридському Реалу з 2020 року. Тоді склад "вершкових" оцінили в 1,33 млрд євро.
За Челсі розташувалися ще два клуби АПЛ, причому з одного міста – Манчестер Сіті (1,29 млрд євро) та Манчестер Юнайтед (1,1 млрд євро).
Топ-10 найдорожчих складів 2024 року:
Після 27 турів Челсі набрав 46 очок і посідає п'яте місце в АПЛ, відстаючи від Манчестер Сіті на один бал. Лідирує Ліверпуль у якого 67 очок. У МЮ лише 33 очки та 14 рядок.
Раніше повідомлялося, що ФІФА розглядає збільшення команд-учасниць ЧС-2030 до 64 збірних.