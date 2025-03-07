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Пропозиція була озвучена на засіданні ради директорів та викликала неоднозначну реакцію.

ФІФА розгляне пропозицію щодо розширення чемпіонату світу 2030 року до 64 команд. Про це повідомляє Reuters.

Нагадаємо, ЧС-2030 року пройде в Марокко, Іспанії та Португалії, а Аргентина, Парагвай і Уругвай, де проходив перший чемпіонат світу, приймуть три матчі.

Число учасників чемпіонату світу вже було розширено з 32 до 48 збірних для проведення мундіалю наступного року у США, Мексиці та Канаді.

"Пропозиція провести чемпіонат світу за участю 64 команд на ознаменування сторіччя турніру в 2030 році була спонтанно висловлена ​​членом ради директорів ближче до кінця засідання, яке пройшло 5 березня", — повідомив представник ФІФА.

Раніше газета New York Times повідомила, що пропозиція була озвучена Ігнасіо Алонсо, делегатом з Уругваю.

Також зазначається, що ФІФА, швидше за все, керуватиметься фінансовими та політичними вигодами так само, як і спортивними, при ухваленні рішення з цього питання.

"Президент ФІФА Джанні Інфантіно охарактеризував цю пропозицію як цікаву, та яку слід проаналізувати уважніше", — додала газета з посиланням на слова чиновників ФІФА, які були присутні на останньому засіданні.

Раніше став відомий призовий фонд клубного чемпіонату світу-2025.