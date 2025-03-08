Англія

Українець може переїхати до Манчестеру.

Манчестер Юнайтед проявляє інтерес до воротаря мадридського Реала та збірної України Андрія Луніна. Про це повідомляє El Chiringuito.

За інформацією джерела, "червоні дияволи" готові заплатити 40 млн. євро за трансфер 26-річного українського голкіпера. Зазначається, що в МЮ останнім часом незадоволені грою основного воротаря команди Андре Онана.