Українець може переїхати до Манчестеру.
Андрій Лунін, getty images
08 березня 2025, 09:47
Манчестер Юнайтед проявляє інтерес до воротаря мадридського Реала та збірної України Андрія Луніна. Про це повідомляє El Chiringuito.
За інформацією джерела, "червоні дияволи" готові заплатити 40 млн. євро за трансфер 26-річного українського голкіпера. Зазначається, що в МЮ останнім часом незадоволені грою основного воротаря команди Андре Онана.
Чинна контракт українця з "вершковими" розрахований до 30 червня 2030 року. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро.
Цього сезону Андрій Лунін провів за Реал дев'ять матчів, пропустив дванадцять м'ячів та чотири рази відіграв "на нуль".