Українець провів якісний матч проти Сосьєдада, відстоявши на нуль.
Андрій Лунін, Getty Images
27 лютого 2025, 18:40
Статистичний портал SofaScore презентував символічну збірну за підсумками перших півфінальних матчів Кубку Іспанії.
До кращих потрапив український воротар мадридського Реалу Андрій Лунін, який зробив шість сейвів і відстояв на нуль у матчі проти Сосьєдада (1:0).
За свою гру 26-річний українець отримав 8,9 балів, що трохи гірше за найкращий показник Рафіньї з Барселони (9,0), яка зіграла внічию з Атлетіко (4:4).
Символічна збірна: Андрій Лунін (Реал) — Пау Кубарсі (Барселона), Орельєн Чуамені (Реал), Іньїго Мартінес (Барселона) — Френкі де Йонг (Барселона) — Браїс Мендес (Реал Сосьєдад), Педрі (Барселона), Джуд Беллінгем (Реал), Рафінья (Барселона) — Александер Серлот (Атлетіко), Хуліан Альварес (Атлетіко).
Нагадаємо, матчі-відповіді півфіналу Кубку Іспанії пройдуть через місяць.