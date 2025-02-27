Іспанія

Українець провів якісний матч проти Сосьєдада, відстоявши на нуль.

Статистичний портал SofaScore презентував символічну збірну за підсумками перших півфінальних матчів Кубку Іспанії.

До кращих потрапив український воротар мадридського Реалу Андрій Лунін, який зробив шість сейвів і відстояв на нуль у матчі проти Сосьєдада (1:0).

За свою гру 26-річний українець отримав 8,9 балів, що трохи гірше за найкращий показник Рафіньї з Барселони (9,0), яка зіграла внічию з Атлетіко (4:4).

Символічна збірна: Андрій Лунін (Реал) — Пау Кубарсі (Барселона), Орельєн Чуамені (Реал), Іньїго Мартінес (Барселона) — Френкі де Йонг (Барселона) — Браїс Мендес (Реал Сосьєдад), Педрі (Барселона), Джуд Беллінгем (Реал), Рафінья (Барселона) — Александер Серлот (Атлетіко), Хуліан Альварес (Атлетіко).

Нагадаємо, матчі-відповіді півфіналу Кубку Іспанії пройдуть через місяць.