Англія

Команда Нуну Ешпіріту Санту відірвалась від колективу Хосепа Гвардіоли на чотири очки в зоні Ліги чемпіонів, Сіті тепер під ударом Челсі.

Двадцять восьмий за ліком тур англійської Прем’єр-ліги відкривало протистояння поміж командами, які начебто й перебувають у зоні Ліги чемпіонів УЄФА, проте безпосередньо до боротьби за більш високі місці вже мають опосередковане відношення. На Сіті Граунд у гості до Ноттінгем Форест завітав Манчестер Сіті, і це був той самий "матч за шість" очок, про які ми ще багато говоритимемо в різних контекстах найближчими місяцями.

Жодному з учасників чемпіонських перегонів на різних етапах поточного сезону не було легко грати на полі команди Нуну Ешпіріту Санту. "Містянам" також. Команда Хосепа Гвардіола звично домінувала на м’ячі в першому тайму, проте жодного зиску з того не мала. Банально бракувало гольових моментів, хоча й без них не обійшлось. У Голанда був непоганий удар від пів кола перед штрафним повз ліву стійку на початку гри, а потім у той самий каркас воріт здалеку приклався Ніко Гонсалес.

Решта епізодів у штрафному "лісників" — то вже був суто доробок захисників Ноттінгема, які відносно спокійно контролювали події на полі та нічого не дозволяли створювати своїм опонентам. У відповідь команда Санту традиційно контратакувала та намагалась щось вигадати під час стандартів, однак суттєвого успіху ці дії попереду від господарів не мали.

У другому таймі господарі теж не відзначались чимось особливим попереду, тоді як контроль над грою так само тримали гості. Але сенсу з того, якщо Сіті щось створив біля чужих воріт лише після появи Де Брюйне на заміну, та й удари в того не надто пішли, щоб претендувати на щось серйозне. Куди цікавішим був постріл Гадсона-Одої з лівого краю штрафного на 67 хвилині, який ледь витягнув Едерсон у дальню стійку.

Нападник Форест тоді зрозумів, що бразильцю краще пробивати все ж таки в ближній кут, і саме таким чином і завершив контратаку на 83 хвилині, яку запустив своєю діагоналлю з власної половини Гіббс-Вайт. А Едерсон, так, пропустив необов’язковий гол, чому Пеп був помітно "радий". Ось і +4 від "містян" вимальовується. Чи вже рівняємось на Челсі?

У наступному турі Ноттінгем Форест гостюватиме в Іпсвіча, тоді як Манчестер Сіті прийматиме Брайтон.— Манчестер Сіті 1:0Гадсон-Одої, 83Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Домінгес (Єйтс, 69), Андерсон — Еланга (Сангаре, 80), Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої (Морато, 86) — Вуд (Авонії, 87).Едерсон — Нунес (Льюїс, 61), Хусанов, Діаш, Гвардіол — Гонсалес (Ковачича, 62), Сілва — Савіньйо (Мармуш, 69), Фоден (Де Брюйне, 69), Доку — Голанд.Попередження: Гіббс-Вайт, Єйтс — Гонсалес, Нунес