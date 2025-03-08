Завершився матч чемпіонату Англії.
Брентфорд - Астон Вілла, Getty Images
08 березня 2025, 21:26
У рамках 28-го туру АПЛ Брентфорд на своєму полі приймав Астон Вілу.
Гола від Оллі Воткінса на 49-й хвилині гри виявилося достатньо, щоб здобути мінімальну перемогу на виїзді.
Брентфорд — Астон Вілла 0:1
Гол: Воткінс, 49
Брентфорд: Флеккен — Аєр (Су Кім, 90), Коллінз, Піннок, Льюїс-Поттер — Нергор, Янельт (Єнсен, 75) — Мбемо, Дамсгор, Шейд — Вісса
Астон Вілла: Ольсен — Дісасі, Конса, Мінгз, Дінь — Макгінн (Камара, 61), Тілеманс — Бейлі (Кеш, 46), Роджерс (Мален, 90), Ремзі (Рашфорд, 68) — Воткінс
Попередження: Аєр, Коллінз — Макгінн, Кеш.