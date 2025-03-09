Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 8 березня 2025 року.

Вулвергемптон у рамках 27-го туру АПЛ-2024/25 зіграв унічию з Евертоном на власному полі.

Протистояння двох рівних команд та сусідів за турнірною таблицею за сумісництвом відзначилось забитими м’ячами з обох сторін наприкінці першого тайму.

Щоправда, після перерви результативного продовження ми так і не дочекались, тож відрив "ірисок" від "вовків" і досі складає десять очок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Вулвергемптон — Евертон у рамках 27-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Вулвергемптон — Евертон 1:1

Голи: Мунетсі, 40 — Гаррісон, 33

Вулвергемптон: Са — Доерті, Агбаду, Тоті — Семеду (Буено, 90+2), Андре (Дойл, 90+2), Гомес, Аїт-Нурі — Бельгард (Гедеш, 82), Мунетсі (Сарабія, 46) — Ларсен (Хван, 74).

Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гує, Гарнер (Янг, 90+1) — Ліндстрем (Іроегбунам, 63), Дукуре (Алькарас, 63), Гаррісон — Бету.

Попередження: Андре, Ларсен — Іроегбунам, Алькарас