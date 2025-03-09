Англія

Для італійця це буде перший досвід роботи в Англії.

Італійський функціонер Андреа Берта стане новим спортивним директором лондонського Арсеналу. Про це повідомляє The Athletic.

53-річний фахівець замінить у лондонському клубі бразильця Еду, який перейшов на роботу до власника Ноттінгем Форест Евангелоса Марінакіса.

У січні Берта залишив мадридський Атлетіко, де пропрацював 12 років. Також він обіймав управлінські посади в Пармі та Дженоа.

Раніше повідомлялося, що Арсенал розмірковує над придбанням Лаутаро.