Для італійця це буде перший досвід роботи в Англії.
Андреа Берта, getty images
09 березня 2025, 12:50
Італійський функціонер Андреа Берта стане новим спортивним директором лондонського Арсеналу. Про це повідомляє The Athletic.
53-річний фахівець замінить у лондонському клубі бразильця Еду, який перейшов на роботу до власника Ноттінгем Форест Евангелоса Марінакіса.
У січні Берта залишив мадридський Атлетіко, де пропрацював 12 років. Також він обіймав управлінські посади в Пармі та Дженоа.
Раніше повідомлялося, що Арсенал розмірковує над придбанням Лаутаро.