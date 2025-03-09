Єгиптянин ділить з аргентинцем п'яту сходинку рейтингу.
Мохамед Салах, Getty Images
09 березня 2025, 15:53
Правий вінгер Ліверпуля Мохамед Салах відзначився своїми 183-м і 184-м голами в чемпіонаті Англії.
Ліверпуль — Саутгемптон 3:1 Відео голів та огляд матчу АПЛ
Таким чином 32-річний єгиптянин наздогнав Серхіо Агуеро в списку найкращих бомбардирів турніру. Цієї ж позначки ексгравець Манчестер Сіті досягнув за 275 матчів, тоді як Салах взяв участь у 292-х поєдинках.
Найкращі бомбардири в історії АПЛ:
1. Алан Ширер — 260;
2. Гаррі Кейн — 213;
3. Вейн Руні — 208;
4. Андрю Коул — 187;
5-6. Мохамед Салах, Серхіо Агуеро — 184.
Також повідомляється, що Мохамед із 243-ма голами став третім найкращим бомбардиром в історії Ліверпуля. Завдяки дублю в матчі проти Саутгемптона він обійшов Гордона Годжсона (241 гол). Попереду — Роджер Гант (285) та Іан Раш (346).
Нагадаємо, також Салах повторив рекорд Тьєррі Анрі та Ерлінга Голанда.