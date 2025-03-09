Англія

Єгиптянин ділить з аргентинцем п'яту сходинку рейтингу.

Правий вінгер Ліверпуля Мохамед Салах відзначився своїми 183-м і 184-м голами в чемпіонаті Англії.

Ліверпуль — Саутгемптон 3:1 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Таким чином 32-річний єгиптянин наздогнав Серхіо Агуеро в списку найкращих бомбардирів турніру. Цієї ж позначки ексгравець Манчестер Сіті досягнув за 275 матчів, тоді як Салах взяв участь у 292-х поєдинках.

Найкращі бомбардири в історії АПЛ:

1. Алан Ширер — 260;

2. Гаррі Кейн — 213;

3. Вейн Руні — 208;

4. Андрю Коул — 187;

5-6. Мохамед Салах, Серхіо Агуеро — 184.

Також повідомляється, що Мохамед із 243-ма голами став третім найкращим бомбардиром в історії Ліверпуля. Завдяки дублю в матчі проти Саутгемптона він обійшов Гордона Годжсона (241 гол). Попереду — Роджер Гант (285) та Іан Раш (346).

Нагадаємо, також Салах повторив рекорд Тьєррі Анрі та Ерлінга Голанда.