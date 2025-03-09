Єгиптянин пише історію в Ліверпулі.
Мо Салах, getty images
09 березня 2025, 16:19
Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах вийшов на третє місце серед найкращих бомбардирів команди в історії, повідомляє пресслужба мерсисайдців.
У матчі з Саутгемптоном (3:1) Салах забив свій 241 та 242 гол у футболці "червоних".
Більше за Мохамеда забивали лише дві легенди Ліверпуля – Роджер Хант (285 м'ячів) та Іан Раш (346).
На рахунку Салаха 27 голів та 17 результативних передач у нинішньому розіграші чемпіонату Англії. Це найкращий результат за один сезон АПЛ серед гравців Ліверпуля в історії клубу.
Нагадаємо, Салах перевершив рекорд
колишнього нападника "червоних" Луїса Суареса, встановлений у сезоні-2013/14