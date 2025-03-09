Англія

Єгиптянин пише історію в Ліверпулі.

Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах вийшов на третє місце серед найкращих бомбардирів команди в історії, повідомляє пресслужба мерсисайдців.

У матчі з Саутгемптоном (3:1) Салах забив свій 241 та 242 гол у футболці "червоних".

Більше за Мохамеда забивали лише дві легенди Ліверпуля – Роджер Хант (285 м'ячів) та Іан Раш (346).

На рахунку Салаха 27 голів та 17 результативних передач у нинішньому розіграші чемпіонату Англії. Це найкращий результат за один сезон АПЛ серед гравців Ліверпуля в історії клубу.