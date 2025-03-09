Англія

Ювілейним для керманича Арсеналу буде поєдинок із Манчестер Юнайтед.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета досягне позначки в 200 матчів у чемпіонаті Англії.

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Ювілейним для 42-річного спеціаліста буде виїзний поєдинок із Манчестер Юнайтед у 28-му турі АПЛ-2024/25. Повідомляється, що для цього турніру він стане четвертим іспанським тренером із 200+ матчами.

Раніше цієї позначки досягли Рафаель Бенітес (359 — Ліверпуль, Челсі, Ньюкасл Юнайтед, Евертон), Пеп Гвардіола (331 — Манчестер Сіті) і Роберто Мартінес (265 — Віган Атлетік, Евертон).

У 199-ти попередніх поєдинках підопічні Артети здобули 118 перемог, 36 разів зіграли внічию й зазнали 45 поразок (різниця забитих-пропущених голів — 378:203). Дебютував він у грудні 2019 року, виїзною зустріччю з Борнмутом (1:1).

Нагадаємо, матч Манчестер Юнайтед — Арсенал відбудеться сьогодні, 9 березня, розпочавшись о 18:30 за київським часом. Ознайомитися з анонсом можна за посиланням.