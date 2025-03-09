Англія

З ударом півзахисника Челсі з 11-ти метрів впорався голкіпер Лестер Сіті.

Челсі в рамках 28-го туру АПЛ-2024/25 приймає Лестер Сіті на Стемфорд Брідж.

На 19-й хвилині Джейдон Санчо заробив пенальті для господарів поля (правила порушив Віктор Крістіансен). Право виконати удар з 11-метрової позначки отримав Коул Палмер.

Атакувальний півзахисник "синіх" пробив у лівий від голкіпера "лисиць" кут. Мадс Германсен з ударом 22-річного англійця впорався.

За даними OptaJoe, Палмер уперше не реалізував пенальті в матчі АПЛ. Попередні 12 спроб гравця були успішними.

На рахунку Коула 14 голів і шість асистів у 31-му поєдинку всіх турнірів поточної кампанії. У нього немає результативних дій із середини січня.