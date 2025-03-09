Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 9 березня 2025 року.
Челсі - Лестер, Getty Images
09 березня 2025, 19:55
Челсі мінімально здолав Лестер у 28-му турі англійської Прем'єр-ліги.
Гола від Марка Кукуреллі на 60-й хвилині гри виявилося достатньо, щоб набрати три очки і повернутися в зону ТОП-4.
Огляд матчу:
Челсі - Лестер 1:0
Гол: Кукурелья, 60
Челсі: Санчес — Фофана (Чалоба, 73), Адарабіойо, Колвілл, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Нету, Палмер (Джордж, 73), Санчо — Нкунку (Ачімпонг, 89)
Лестер: Германсен — Джастін (Мавідіді, 84), Фас, Коуді, Крістіансен (Перейра, 84) — Ель-Ханнус (Буонанотте, 73), Ндіді, Сумаре (Вінкс, 66), Томас — Варді, Дака (Декордова-Рід, 84)
Попередження: Ачімпонг.