Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 9 березня 2025 року.

Челсі мінімально здолав Лестер у 28-му турі англійської Прем'єр-ліги.

Гола від Марка Кукуреллі на 60-й хвилині гри виявилося достатньо, щоб набрати три очки і повернутися в зону ТОП-4.

Огляд матчу:

Челсі - Лестер 1:0

Гол: Кукурелья, 60

Челсі: Санчес — Фофана (Чалоба, 73), Адарабіойо, Колвілл, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Нету, Палмер (Джордж, 73), Санчо — Нкунку (Ачімпонг, 89)

Лестер: Германсен — Джастін (Мавідіді, 84), Фас, Коуді, Крістіансен (Перейра, 84) — Ель-Ханнус (Буонанотте, 73), Ндіді, Сумаре (Вінкс, 66), Томас — Варді, Дака (Декордова-Рід, 84)

Попередження: Ачімпонг.