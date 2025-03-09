Результат матчу чемпіонату Англії.
Челсі, gettyimages
09 березня 2025, 18:15
У 28-му турі АПЛ Челсі приймав Лестер та мав шанс заскочити до топ-4 в разі перемоги.
Вже в середині першого тайму "сині" отримали шанс вийти вперед, але Палмер не реалізував пенальті. Втім, після перерви Кукурелья таки зумів розпечатати ворота "лисиць". Цей гол став єдиним в матчі — 1:0.
Челсі застрибнув у топ-4, залишивши Сіті на два очки позаду. Лестер продовжує боротьбу за виживання.
Челсі - Лестер 1:0
Гол: Кукурелья, 60
Челсі: Санчес — Фофана (Чалоба, 73), Адарабіойо, Колвілл, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Нету, Палмер (Джордж, 73), Санчо — Нкунку (Ачімпонг, 89)
Лестер: Германсен — Джастін (Мавідіді, 84), Фас, Коуді, Крістіансен (Перейра, 84) — Ель-Ханнус (Буонанотте, 73), Ндіді, Сумаре (Вінкс, 66), Томас — Варді, Дака (Декордова-Рід, 84)
Попередження: Ачімпон