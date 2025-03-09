Англія

Португалець представляє клуб АПЛ із літа 2018 року.

Матч Манчестер Юнайтед — Арсенал у 28-му турі АПЛ-2024/25 є ювілейним для правого захисника господарів поля Діогу Далота.

Тепер на рахунку 25-річного португальця 200 поєдинків за манкуніанців у всіх турнірах. За даними transfermarkt, у попередніх 199-ти він відзначився сімома голами й 13-ма асистами.

Діогу придбали в Порту влітку 2018 року за 22 млн євро. Із жовтня 2020-го до липня 2021-го він виступав за Мілан на правах оренди.

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