Англія

Португалець підбив підсумки матчу з Арсеналом.

Рубен Аморім, головний тренер МЮ, прокоментував нічию з Арсеналом (1:1) в матчі АПЛ.

"Чудово, коли ти забиваєш першим, а не мучишся, пропустивши першим. Можна відчути енергію на стадіоні.

Зараз ми намагаємось здобувати перемоги, діяти компактно. Ми у другому таймі були дуже близькі до гола. Ми справді билися, і я думаю, що це дуже важливо. Ми йшли вперед, а не назад. У нас були деякі шанси для того, щоб виграти матч.

Гарначо провів цільну гру, і це нам дуже допомогло", – сказав Аморім.

Звіт про центральний матч АПЛ читайте на Football.ua.