Англія

Тренер підбив підсумки матчу АПЛ.

Енцо Мареска, головний тренер Челсі, прокоментував перемогу над Лестером (1:0) в матчі АПЛ.

"Я був щасливий наприкінці гри. Футболісти віддали всі сили і були чудові. Не тішить, що ти готуєшся до одного, а суперник грає по-іншому. Але ми створили достатньо моментів, щоб перемогти.

Кукурелья забив приголомшливий гол, але у нас були можливості забити і ще один. Було непросто, довелося адаптуватися, але гравці чудово впоралися.

Коул Палмер не завжди забиватиме пенальті. З боку важко це зрозуміти, але він не дуже добре почувався вночі, проте хотів допомогти нам перемогти. Ми задоволені ним.

Деколи фанати не розуміють, наскільки буває важко. Протягом трьох останніх матчів ми готувалися до одного, а Лестер зіграв по-іншому", – сказав Мареска в ефірі Sky Sports.

Огляд матчу доступний на Football.ua.