Англія

Англієць не грає з грудня.

Вінгер лондонського Арсеналу Букайо Сака незабаром має повернутися в стрій. Англієць вибув у грудні через травму стегна. За словами головного тренера "канонірів" Мікеля Артети, гравець близький до повернення.

"Подивимося, як він виглядатиме після міжнародної паузи. Він почувається дуже добре, готовий до повернення.

Ми впевнені, що він зможе повернутися протягом кількох тижнів", — сказав Артета.

Букайо Сака відзначився дев'ятьма голами і 13 результативними передачами в 24 матчах за Арсенал у поточному сезоні. До паузи на ігри збірних команді Артети належить зіграти проти ПСВ і Челсі.

Раніше повідомлялося, що Артета стане четвертим іспанським тренером із 200+ матчами в АПЛ.