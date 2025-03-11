Англія

Португалець висловився про одноклубника.

Діогу Жота, нападник Ліверпуля, прокоментував статистику свого одноклубника Мохамеда Салаха в цьому сезоні.

"Я думаю, що на цю мить люди майже перестали рахувати, тому що він просто робить неймовірні речі – зрештою, ми просто побачимо підсумкові цифри.

У нього, безперечно, найвидатніший сезон, говорячи про футболістів, з яким я разом грав. Різниця настільки велика, що подивимося на остаточні цифри.

Безумовно, це нам дуже допомогло, тому що ми знаємо, що можемо покластися на нього у багатьох речах – створення моментів, голів чи результативних передач. Очевидно, добре мати такого гравця у команді", – сказав Жота.

В поточному сезоні у всіх змаганнях Салах забив 32 голі та віддав 22 асисти. Для цього йому знадобилось зіграти 41 матч.

Нагадаємо, Салах став третім серед найкращих бомбардирів Ліверпуля за всю історію.