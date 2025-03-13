Англія

Максим Таловєров поділився враженнями про свій новий клуб.

Захисник Плімуту та збірної України Максим Таловєров прокоментував свою адаптацію в англійському клубі з Чемпіоншипу, куди він перебрався минулої зими.

"Дуже мало часу було на адаптацію. Але вважаю, що коли багато матчів, то навіть легше адаптуватися в країні та в цьому футболі. Чесно кажучи, я вважаю, що якщо не брати передматчеві тренування, я провів менше тренувань, ніж відіграв матчів.

За минулий рік було багато перемовин, багато всього, що колись не влаштовувало ЛАСК, колись щось не влаштовувало мене. Дуже радий, що все здійснилося, і ЛАСК був задоволений, я був задоволений також. Нові, так би мовити, ворота відкрилися, щоб доводити, працювати, що я зараз і роблю.

Дуже щасливий проводити багато часу на полі. Думаю, кожен гравець мріє про те, щоб грати якомога частіше. Я втягнувся. Це дуже цікаво, ти не маєш багато часу аналізувати свою останню гру, тому що вже мусиш готуватися до іншого матчу, який також дуже важливий. У Чемпіоншипі та, думаю, загалом в Англії кожна команда може обіграти кожну.

Ти граєш матч, потім наступного дня відновлення та вже аналітика на наступний матч. Буває, що наступного дня вже їдеш п'ять годин чи летиш до іншого міста, тому що граєш на виїзді. Тому дуже мало часу для підготовки до наступного матчу, дуже мало часу, щоб відновитися.

Але, думаю, цим і є дуже цікавий цей чемпіонат, тому що кожен матч дуже відповідальний, кожен налаштовується на кожен наступний матч на 120 відсотків – це насправді класно", — сказав Таловєров в інтерв'ю ВЗБІРНА.

Після 37 матчів Плімут набрав 33 очки і посідає останнє місце в Чемпіоншипі – до рятівного 21 місця три бали.