Англія

Тренер вважає, що вихід до вісімки найкращих цілком заслужений.

Енцо Мареска, головний тренер Челсі, прокоментував вихід у чвертьфіналу Ліги конференцій.

"Вихід до чвертьфіналу важливий. Тепер завдання – наступний раунд, півфінал. Ми заслужили вийти до 1/4 за підсумками двох матчів. У другому таймі ми змінили схему, пристосувалися і були набагато кращими. Потрібно терпіння».

У минулому цей клуб завжди вигравав трофеї, і нам потрібно дуже постаратися, щоб досягти своєї мети цього сезону. Ми повинні подарувати титул уболівальникам та клубу", – сказав Мареска.

Огляд матчу Челсі — Копенгаген доступний на Football.ua.