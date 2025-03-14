Тренер вважає, що вихід до вісімки найкращих цілком заслужений.
Енцо Мареска, getty images
14 березня 2025, 11:58
Енцо Мареска, головний тренер Челсі, прокоментував вихід у чвертьфіналу Ліги конференцій.
"Вихід до чвертьфіналу важливий. Тепер завдання – наступний раунд, півфінал. Ми заслужили вийти до 1/4 за підсумками двох матчів. У другому таймі ми змінили схему, пристосувалися і були набагато кращими. Потрібно терпіння».
У минулому цей клуб завжди вигравав трофеї, і нам потрібно дуже постаратися, щоб досягти своєї мети цього сезону. Ми повинні подарувати титул уболівальникам та клубу", – сказав Мареска.
Огляд матчу Челсі — Копенгаген доступний на Football.ua.