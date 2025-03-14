Ліга конференцій

Челсі має амбітні плани в ЛК.

Герой матчі 1/8 фіналу проти Копенгагена, півзахисник Челсі Кірнан Дьюзбері-Голл, заявив, що його команда спроможна виграти Лігу конференцій.

"Челсі вигравав Лігу чемпіонів, Лігу Європи, і з нашого боку було б нерозумно говорити, що ми не зможемо перемогти у цьому турнірі. Ми не зарозумілі, просто знаємо, наскільки наша команда майстерна.

Копенгаген має гарну команду, але ми раді пройти далі", – сказав Дьюзбері-Голл.

Огляд матчу Челсі — Копенгаген доступний на Football.ua.