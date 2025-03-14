Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги конференцій, що відбувся 13 березня 2025 року.
Дьюзбері-Голл, gettyimages
14 березня 2025, 09:26
Челсі вдруге здолав Копенгаген та впевнено крокує до 1/4 фіналу Ліги конференцій.
Єдиний гол в матчі на рахунку Дьюзбері-Голла.
У чвертьфіналі лондонці зіграють з Легією.
Огляд матчі:
Челсі — Копенгаген 1:0 (перший матч — 2:1)
Гол: Дьюзбері-Голл, 55
Челсі: Йоргенсен — Чалоба, Адарабіойо, Бадьяшиль, Ачімпонг (Кукурелья, 46) — Кайседо (Джеймс, 78), Фернандес (Палмер, 46) — Джордж, Дьюзбері-Голл, Санчо (Нкунку, 65) — Нету (Антві, 90).
Копенгаген: Рамай — Уескас, Перейра, Дікс, Хацидіакос, Мелінг — Ельюнуссі (Ларссон, 59), Клем (Фальк, 76), Фрогольдт (Маттссон, 82), Ашурі (Роберт, 76) — Классон (Шейху, 59).
Попередження: Кукурелья, Адарабіойо