Більше мають лише легенди Манчестер Юнайтед і Арсеналу.
Девід Моєс, Getty Images
14 березня 2025, 19:57
Керманича Евертона Девіда Моєса нещодавно визнали найкращим тренером АПЛ у лютому 2025 року.
Таким чином за кількістю цих індивідуальних нагород (11) він наздогнав свого колегу з Манчестер Сіті Пепа Гвардіолу, передає офіційний сайт турніру.
У той же час 15 разів найкращим тренером місяця в чемпіонаті Англії був Арсен Венгер, тоді як сер Алекс Фергюсон лідирує в рейтингу з аж 27-ма індивідуальними нагородами.
Нагадаємо, протягом лютого цього року "іриски" провели в АПЛ п'ять матчів, здобувши дві перемоги й тричі зігравши внічию.
Завтра, 15 березня, Евертон прийматиме колишніх підопічних Моєса Вест Гем Юнайтед. Поєдинок 29-го туру чемпіонату Англії-2024/25 стартує о 17:00 за Києвом.