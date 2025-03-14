Англія

Більше мають лише легенди Манчестер Юнайтед і Арсеналу.

Керманича Евертона Девіда Моєса нещодавно визнали найкращим тренером АПЛ у лютому 2025 року.

Таким чином за кількістю цих індивідуальних нагород (11) він наздогнав свого колегу з Манчестер Сіті Пепа Гвардіолу, передає офіційний сайт турніру.

У той же час 15 разів найкращим тренером місяця в чемпіонаті Англії був Арсен Венгер, тоді як сер Алекс Фергюсон лідирує в рейтингу з аж 27-ма індивідуальними нагородами.

Нагадаємо, протягом лютого цього року "іриски" провели в АПЛ п'ять матчів, здобувши дві перемоги й тричі зігравши внічию.

Завтра, 15 березня, Евертон прийматиме колишніх підопічних Моєса Вест Гем Юнайтед. Поєдинок 29-го туру чемпіонату Англії-2024/25 стартує о 17:00 за Києвом.