Англія

Минулого місяця "іриски" провели п'ять матчів і жодного не програли.

Головного тренера Евертона Девіда Моєса визнано найкращим наставником англійської Прем'єр-ліги за підсумками лютого. Про це повідомляє прес-служба АПЛ.

У боротьбі за нагороду 61-річний шотландець випередив Олівера Гласнера (Крістал Пелес), Анже Постекоглу (Тоттенгем), Марку Сілву (Фулгем) та Арне Слота (Ліверпуль).

Минулого місяця "іриски" провели п'ять матчів у чемпіонаті Англії, з яких два виграли, а також тричі зіграли внічию.

Після 28 турів Евертон, у якому виступає українець Віталій Миколенко, набрав 33 очки та посідає 15 місце в АПЛ.

Раніше повідомлялося, що найкращим гравцем АПЛ у лютому був визнаний вінгер Ліверпуля Мохамед Салах.