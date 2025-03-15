Англія

Потужний спіч сера Реткліффа.

Співвласник Манчестер Юнайтед Джим Реткліфф розкритикував управлінську роботу сімейства Глейзерів. Його слова наводить The Times.

"З моєї точки зору, за останні 12 років в Манчестер Юнайтед було дві управлінські команди, які погано справлялися зі своєю роботою. Все тому, що власники клубу не працювали так, як наприклад Стів Періш з Крістал Пелес або Деніел Леві з Тоттенгема. Вони не вникали в деталі. Зі свого боку, ці двоє знають, що відбувається в їх клубах. Вони перебувають на роботі щодня, і їхні управлінці завжди під наглядом

Керівництву Манчестер Юнайтед дали занадто багато свободи. Власники просто управляли клубом і не втручалися у футбольні справи. За 12 років вони ухвалили безліч дуже дурних рішень. Все було зіпсовано, це просто шокує.

Перша управлінська група думала, що все розуміє, і хотіла брати участь у купівлі футболістів, але в неї не було знань, щоб робити це. З цієї причини вони вийшли на ринок і почали витрачати гроші направо та наліво", — сказав Реткліфф.