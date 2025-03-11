Англія

Клуб був змушений вживати критичних заходів.

Співвласник Манчестер Юнайтед сер Джим Реткліфф розповів, чому клуб масово звільняє співробітників.

"За останні сім років, включаючи цей рік, клуб витрачав більше грошей, аніж заробляв. Якщо ви робитимете це протягом тривалого часу, то опинитеся в дуже складному становищі, і з Манчестер Юнайтед це могло б статися наприкінці цього року. Наприкінці 2025 року в Манчестер Юнайтед закінчилися б гроші. Ми вперше заявляємо про це привселюдно, але це факт.

Юнайтед збанкрутував би до Різдва, якби не було змін. Ви хочете керувати організацією так, як того хотіла б преса, чи так, як, на вашу думку, найкраще?

У таких справах не можна бути наполовину вагітною. Ви або вирішуєте проблеми, чи ні. Я маю на увазі, що «Юнайтед» збанкрутував би до Різдва. Для ясності скажу, що якби ми не реалізували проекти зі скорочення витрат і навіть не купували б гравців улітку, то до Різдва Юнайтед закінчив би гроші.

Однак ми скоротили витрати на утримання клубу приблизно на 125 мільйонів фунтів, що допомогло клубу. А 125 мільйонів фунтів – це багато", — сказав Реткліфф.

Нагадаємо, раніше сер Джим Реткліфф висловив підтримку головному тренеру Манчестер Юнайтед Рубену Аморіму.