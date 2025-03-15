Англія

Для 25-річного українця це буде 29 матч цього сезону.

Сьогодні відбудеться матч 29 туру англійської Прем'єр-ліги, в якому Евертон на своєму полі прийме Вест Гем.

Тренерський штаб "ірисок" на чолі з Девідом Моєсом ухвалив рішення випустити в основному складі українського захисника Віталія Миколенка.

Евертон: Пікфорд — Миколенко, Брентвейт, Тарковські, О'Браєн — Гарнер, Гує — Гаррісон, Дукуре, Алькарас — Бету.

Для 25-річного українця це буде 29 матч цього сезону — на його рахунку дві гольові передачі.

Матч Евертон — Вест Гем розпочнеться о 17:00 за Києвом.