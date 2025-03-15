Англія

Норвежець відзначився голом у ворота Брайтона.

В даний час проходить матч 29 туру англійської Прем'єр-ліги, в якому Манчестер Сіті на своєму полі приймає Брайтон.

У цьому матчі черговим голом відзначився нападник "містян" Ерлінг Голанд, який на 11 хвилині реалізував пенальті.

За інформацією B/R Football, 24-річний норвежець став першим футболістом в історії, який зміг зробити 100 гольових дій менш ніж у 100 матчах. На рахунку Ерлінга 84 голи та 16 гольових передач у 94 матчах.

Нинішнього сезону Голанд провів 38 матчів у всіх турнірах, у яких забив 28 голів та віддав чотири гольові передачі.

Слідкувати за ключовими подіями матчу Манчестер Сіті – Брайтон можна на Football.ua.