Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 8 березня 2025 року.

Ноттінгем Форест у матчі 28 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі сенсаційно, а можливо вже ні, мінімально обіграв Манчестер Сіті (1:0).

Перемогу "лісникам" забезпечив забитий м'яч у виконанні Каллума Гадсона-Одої за сім хвилин до кінця основного матчу.

Для Ноттінгема це була перша перемога над Сіті в АПЛ з 1995 року.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ноттінгем Форест — Манчестер Сіті у рамках 28-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Ноттінгем Форест — Манчестер Сіті 1:0

Гол: Гадсон-Одої, 83.

Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Домінгес (Єйтс, 69), Андерсон — Еланга (Сангаре, 80), Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої (Морато, 86) — Вуд (Авонії, 87).

Манчестер Сіті: Едерсон — Нунес (Льюїс, 61), Хусанов, Діаш, Гвардіол — Гонсалес (Ковачича, 62), Сілва — Савіньйо (Мармуш, 69), Фоден (Де Брюйне, 69), Доку — Голанд.

Попередження: Гіббс-Вайт, Єйтс — Гонсалес, Нунес.