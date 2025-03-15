Англія

Колектив Пепа Гвардіоли допустив чергову осічку.

Манчестер Сіті знову втратив очки — команда Пепа Гвардіоли в суботу зіграла внічию з Брайтоном із рахунком 2:2. Після гри коментар дав керманич "містян".

"Це була хороша гра, напружена гра. Я знаю, як складно робити те, що ми зараз робимо. Гравці віддали все — ми набрали очко і продовжуємо шлях. Звичайно, у мене є впевненість. Вона завжди була. Молоді футболісти зіграли добре, захисники діяли розумно.

Ми були близькі до перемоги, але, на жаль, не змогли її досягти", — сказав Гвардіола BBC.

Наступний матч Манчестер Сіті проведе 30 березня — проти Борнмута в Кубку Англії.