Англія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 15 березня 2025 року.

Манчестер Сіті в рамках 29-го туру АПЛ-2024/25 поділив очки з Брайтоном на Етіхад Стедіум.

Ерлінг Голанд із пенальті відкрив рахунок у матчі, встановивши новий рекорд турніру. Пізніше команди обмінялися результативними ударами Омара Мармуша й Первіса Еступіньяна, тож на перерву господарі поля пішли з мінімальною перевагою. Її гості нівелювали за рахунок автогола Абдукодіра Хусанова.

Манчестер Сіті йде п'ятим у турнірній таблиці чемпіонату Англії, тоді як Брайтон перебуває на сьомій сходинці.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Сіті — Брайтон у рамках 29-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Манчестер Сіті — Брайтон 2:2

Голи: Голанд, 10 (пен.), Мармуш, 39 — Еступіньян, 21, Хусанов, 48 (авт.)

Манчестер Сіті: Ортега — Льюїс, Хусанов, Діаш, Гвардіол — Гюндоган, Гонсалес — Савіньйо (Б. Сілва, 58, Фоден, 76), Мармуш (Де Брюйне, 86), Доку — Голанд

Брайтон: Вербрюгген — Гіншелвуд, ван Геке, Вебстер, Еступіньян — Балеба (Віффер, 87), Гомес (Аярі, 76) — Мінте (Адінгра, 83), Рюттер (Велбек, 76), Мітома (Груда, 83) — Ж. Педро

Попередження: Савіньйо, Доку — Ж. Педро, Мітома, Балеба, Віффер, Вербрюгген