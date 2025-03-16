Англія

Завершилось лондонське дербі на користь "дачників".

У матчі 29-го туру АПЛ Фулгем на своєму полі приймав Тоттенгем.

Команда Постекоглу після виходу у чвертьфіналу Ліги Європи не змогла взяти очки у внутрішній першості. Доля матчу вирішилась наприкінці другого тайму. Голи Родрігу Муніза та Сессеньйона змусили "шпор" капфтулювати.

Фулгем з 45 очками на восьмій сходинці чемпіонату. Тоттенгем має 34 бали та посідає 13 місце.

Фулгем — Тоттенгем 2:0

Голи: Муніз, 78, Сессеньйон, 88

Фулгем: Лено — Кастань, Андерсен, Бессі, Робінсон — Перейра, Берге — Івобі (Траоре, 63), Сміт-Роу (Керні, 72), Вілліан (Сессеньйон, 87) — Хіменес (Муніз, 63)

Тоттенгем: Вікаріо — Спенс, Ромеро (Меддісон, 68), Девіс, Удоджі — Бентанкур (Скарлетт, 87), Грей, Біссума (Сон, 46) — Джонсон (Бергвалль, 46), Соланке, Тель (Одобер, 78