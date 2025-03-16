Англія

Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Кубку Англійської ліги, у якому зіграють Ліверпуль та Ньюкасл.

Ліверпуль та Ньюкасл зіграють у фіналі Кубка англійської ліги на Вемблі.

Арне Слот, після поразки від французького Парі Сен-Жермен у Лізі чемпіонів УЄФА, використав із перших хвилин Келлегера в рамці воріт, тоді як Кванса зіграє праворуч у захисті.

Едді Гау, на тлі перемоги над лондонським Вест Гемом (1:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Ліверпуль: Келлегер — Кванса, Конате, ван Дейк, Робертсон — Мак Аллістер, Гравенберх, Собослаї — Салах, Жота, Діас.

Запасні: Аліссон, Ендо, Нуньєс, К'єза, Джонс, Гакпо, Елліотт, Цимікас, Макконнелл.



Ньюкасл: Поуп — Тріпп’єр, Шер, Берн, Лівраменто — Жоелінтон, Тоналі, Гімараес — Дж. Мерфі, Ісак, Барнс.

Запасні: Дубравка, Вілсон, Таргетт, Крафт, Осула, Віллок, Лонгстафф, Майлі, Нів.



Гра Ліверпуль — Ньюкасл почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.