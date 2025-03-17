Англія

"Сороки" написали історію.

В фінальному матчі Кубка англійської ліги Ньюкасл переміг Ліверпуль (2:1).

Для клубу з графства Тайн-енд-Вір цей титул став першим великим в Англії за останні 70 років. У 1955 році Ньюкасл виграв Кубок Англії. Тоді на Вемблі "сороки" здолали Манчестер Сіті із рахунком 3:1.

Востаннє Ньюкасл вигравав трофей в англійському Чемпіоншипі в сезоні-2016/2017, а у 2006 році команда здобула Кубок Інтертото, турнір який припинив своє існування.