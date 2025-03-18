Англія

Клуб заморожує ціни для вболівальників до 16 років, але підвищує вартість інших абонементів на 5%.

Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті підтвердив ціни на абонементи для чоловічої команди на сезон-2025/26. Вартість для вболівальників до 16 років залишиться незмінною, тоді як для інших абонементи подорожчають приблизно на 5%, що в середньому складе додаткові 2,50 фунти стерлінгів за гру.

За словами генерального директора клубу Омара Беррада, після 11 років заморожених цін МЮ змушений коригувати вартість через зростання операційних витрат, але водночас намагається зберегти баланс між доступністю квитків і фінансовою стабільністю клубу.

Також клуб запроваджує нові правила, зокрема категоризацію матчів для разових квитків, зміну віку для отримання знижки для пенсіонерів та мінімальну кількість відвіданих матчів за абонементом (16 із 19).

Фанатська консультаційна рада (FAB) виступала за повне замороження цін, але привітала рішення клубу не підвищувати вартість для наймолодших уболівальників. Вона також закликала керівництво не вносити подальші зміни без консультацій із фанатами.

Чинні власники абонементів отримають електронні листи з деталями оновлених цін, а крайній термін для їх продовження – 16 травня 2025 року.