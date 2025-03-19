Англія

У Мохамеда Салаха, Вірджила ван Дейка та Трента Александера-Арнольда влітку завершуються контракти. Football.ua розбирається у справах Ліверпуля.

Ліверпуль фактично завершив сезон: чемпіонство в кишені, фінал Кубка ліги програний, а Ліга чемпіонів і Кубок Англії обірвались достроково на ПСЖ і Плімуті відповідно. Тепер вся увага до трьох персон.

Що Салах, ван Дейк і Александер-Арнольд означають для Ліверпуля?

Найкращий гравець, капітан команди та символ академії можуть одночасно піти. Звучить страшно. Емоційний удар по вболівальниках, іміджевий удар по клубу.

Доста патетики, додамо трішки наочності. Поділивши ринкову ціну Мохамеда, Вірджила та Трента (158 млн євро за оцінками Transfermarkt) на загальну вартість складу Ліверпуля, можемо відчути, що на кону. Клуб цього літа ризикує втратити 17% якості свого складу. Неймовірна цифра. Ніхто інший в АПЛ у 2025-му не ризикує навіть 12 відсотками.

На полі значення цих персон для Ліверпуля видно неозброєним оком. Якщо озброїти око статистикою Opta, то стане зрозуміло, що в поточному сезоні Салах і ТАА створюють 38% моментів команди. Мова тільки про ключові передачі. Додамо удари та участь в побудові атак – єгиптянин і англієць все одно залишаться на вершині.

Наведені цифри демонструють не просто індивідуальний рівень Трента і Мо, а саме важливість для команди в цей час. На дистанції кількох років змінюються показники, але не загальна тенденція. Правий фланг Ліверпуля стабільно генерує левову частину гостроти.

Ван Дейк відповідає за інший аспект. Вони з Аліссоном довершили команду Клоппа, яка вписала себе в історію. Нідерландець став для Ліверпуля більше ніж хорошим центрбеком. Він організував навколо себе всю оборону. Його підказки, його менталітет допомогли спрогресувати партнерам.

Значення захисника в команді передати статистикою важче. Однак спробуємо. Вірджил грає майже всі важливі матчі. Через “хрести” випав на більшу частину сезону-2022/21 плюс ще декілька пропусків у інші сезони – сумарно пропустив 46 турів. Так от, з ван Дейком у складі Ліверпуль набирає в середньому 2,3 очка за матч, а без нього – 1,82.

Чому Ліверпуль загнав себе в таку ситуацію?

У трьох настільки важливих виконавців одночасно завершуються контракти. Виглядає, як менеджерський провал клубу. Насправді ж, логіку дій мерсисайдського керівництва можна зрозуміти.

Ліверпуль у плані фінансів почувається далеко не так комфортно, як конкуренти. Клуб не може собі дозволити необдумані придбання та лакшері контракти, а кожен невдалий сезон ставить перед босами завдання оптимізації. Згадався чомусь інший гранд АПЛ… Саме грамотні виважені рішення в купі з тренерським генієм Юргена Клоппа повернули Ліверпуль в когорту постійних претендентів на титули в Англії та Європі.

За даними Capology, мерсисайдці на цей сезон мають п'яту зарплатну відомість в АПЛ і значно ближчі до шостої Астон Вілли, ніж до топ-4. За всю еру Клоппа клуб ніколи не підіймався вище четвертого місця за зарплатами, натомість було три фінали ЛЧ, чемпіонство та ще дві неймовірні гонки з Сіті.

Ліверпуль дуже ретельно обдумує контракти з футболістами за 30. Якщо й пропонує угоди, то короткострокові. Страхує себе від різкого регресу гравця, переносячи якнайбільше виплат з фіксованої зарплати у бонуси. Ван Дейку – 33. Салаху 33 стукне влітку.

Поточна ситуація ускладнилась тим, що минулий сезон довелось жити без грошей від Ліги чемпіонів. Через зростання операційних витрат Ліверпуль у сезоні-2023/24 зафіксував рекордні збитки у 57 млн фунтів. Відхід Клоппа збільшив ризики: чи адаптуються футболісти до нового тренера, чи вдасться вийти в ЛЧ у перехідний сезон. Це зараз видно, як класно зайшов і зійшовся з лідерами Арне Слот. Рік тому впевненості не було, тому затягування з контрактами зрозуміле.

Салах, ван Дейк і ТАА не лише дають багато команді, а й коштують дорого клубу. Це три найвисокооплачуваніші гравці. На них припадає понад 30% зарплатного фонду Ліверпуля. Є, над чим подумати.

Нехай навіть Ліверпуль вірить в елітний рівень Мохамеда та Вірджила протягом наступних сезонів. У будь-якому разі потрібно готувати заміну на найближчу перспективу, а це означає розширення відомості. Другий найкращий центрбек команди Ібрагіма Конате має лише півтора року контракту. У француза зараз одна з найменших зарплат серед гравців основи (Цимікас і Гомес отримують більше), а європейські гранди, серед яких Реал і ПСЖ, проявляють інтерес.

Чого варті Салах і ван Дейк?

Ліверпуль зважає на вік обох зірок і діє обережно. У клубі оцінюють динаміку і стараються адекватно спрогнозувати, наскільки швидко рівень Салаха та ван Дейка піде на спад. Зі сторони такі думки здаються абсурдними. Обидва відіграли всі матчі в поточному чемпіонаті – жодних проблем з фізичною формою.

Мо проводить найкращий сезон у кар'єрі. Швидкість на рівні, варіативність тільки виросла. До вильоту з Ліги чемпіонів він йшов фаворитом на "Золотий м'яч". 27+17 за 29 турів АПЛ – це космос космічний. Заявка на найкращий індивідуальний сезон в історії чемпіонату. Кілька рекордів Салахом вже побито, ще кілька на черзі.

Ліверпуль дивиться глибше. Салах у поточній АПЛ забив на 5 голів більше відносно xG (очікувані голи), а партнери з його передач забили на 10 голів більше за показник xA (очікувані асисти). Тримаємо в пам'яті 9 м'ячів з пенальті. Зрозумійте правильно – цей оверперфоманс ніяк не скасовує того, що Салах зараз серед найкращих у всій Європі. Такий рівень у 32 роки викликає тільки захоплення. Але клуб мусить тверезо приймати рішення.

Салах у найвищій точці кар'єри та природно ставить високі запити щодо зарплати та терміну контракту. Ліверпуль же розуміє, що пік не триватиме довго, а результативність зменшиться. Тому переговори настільки важкі, тому єгиптянин вирішив публічно тиснути на клуб. Взимку він ображено говорив, що навіть не отримав пропозиції.

Ван Дейк обрав іншу стратегію і згладжує кути на камеру. Однак він усвідомлює свою роль в останніх успіхах клубу та хоче відчувати відповідне ставлення з відповідними цифрами у контракті.

Капітан також ніяк не проявляє ознак старіння. Стиль гри дає йому змогу тримати елітний рівень завдяки високому ігровому інтелекту. У цьому сезоні Вірджил в топ-5 АПЛ за перехопленнями та виграними повітряними дуелями.

І все ж здається, що обидві зірки підпишуть нові контракти з Ліверпулем. У словах Салаха між рядками читається бажання залишитися, ван Дейк говорить це прямим текстом. У них, на правду, не так багато варіантів. Хіба що заробітки в Саудівській Аравії.

Клуб зацікавлений зберегти лідерів. Хтось поступиться у розмірах бонусів, хтось – розподілом іміджевих прав. Якщо сторони хочуть знайти компроміс, то стоїть питання "коли і як", а не "чи".

Чого хоче Александер-Арнольд?

Зовсім інша ситуація з Трентом. 26 років, унікальний функціонал – навряд чи Ліверпуль має дилему, чи потрібен їм такий футболіст. Клуб спокійно може виписати покращений контракт і не думати про ризики. М'яч на стороні футболіста.

А футболіст у глибоких роздумах. Реал давно обробляє Трента, зокрема з допомогою Беллінгема. Мадрид показав майстер-клас з Мбаппе, як підписувати вільних агентів у праймовому віці. У столиці Іспанії створили образ справжнього королівського клубу. Там тобі зроблять послугу у вигляді контракту, якщо захочеш відчути тріумфальну атмосферу на собі.

Фанам Ліверпуля складно зрозуміти Александера-Арнольда. До власного вихованця, особливе ставлення та особливі вимоги. У Мадриді він буде одним з багатьох, а тут улюбленець. На Анфілді також можна боротися за всі трофеї. Вболівальники сподіваються хоча б на джентльменське прощання – підписати контракт і віддячити клубу сумою трансферу.

Якщо ТАА не вдасться переконати, на Ліверпуль чекає ще одна перебудова – третя за три роки. Спершу Юрген Клопп перезібрав весь півзахист, потім Арне Слот поставив власний футбол, а тепер, можливо, доведеться перерозподілити креативні показники Трента на інших гравців.

Він періодично виглядає діркою в обороні, але компенсує величезною кількістю створених моментів. Александер-Арнольд став найкращим асистентом серед захисників в історії АПЛ – 64 результативні передачі. Та й загалом, відколи він зіграв перший матч, тільки Де Брюйне, Сон і Салах набили більше асистів.

Замінити Трента іншим правим захисником зі збереженням усіх функцій неможливо. Ліверпулю вигідніше зберегти Александера-Арнольда на великому контракті, ніж виходити на ринок. А що вигідніше самому Тренту?