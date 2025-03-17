Іспанія

Нідерландський центрбек не впевнений, що залишиться на Енфілді.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що представник саудівської Про-ліги Аль-Хіляль запропонував контракт капітану Ліверпуля Вірджилу ван Дейку.

33-річний нідерландець відповів на питання щодо свого майбутнього.

"До кінця сезону будуть новини. Поки я повністю відданий своїй справі і зосереджений на майбутніх цілях.

Я люблю цей клуб, це найголовніше. Це те, ким я є", — цитує слова Вірджіла журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, трудова угода гравця з "червоними" розрахована до 30 червня 2025 року.

Цього сезону Вірджил ван Дейк відіграв за Ліверпуль 41 матч, забив три голи та віддав одну результативну передачу.