Нідерландський центрбек не впевнений, що залишиться на Енфілді.
Вірджіл ван Дейк, Getty Images
17 березня 2025, 21:08
Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що представник саудівської Про-ліги Аль-Хіляль запропонував контракт капітану Ліверпуля Вірджилу ван Дейку.
33-річний нідерландець відповів на питання щодо свого майбутнього.
"До кінця сезону будуть новини. Поки я повністю відданий своїй справі і зосереджений на майбутніх цілях.
Я люблю цей клуб, це найголовніше. Це те, ким я є", — цитує слова Вірджіла журналіст Фабріціо Романо.
Нагадаємо, трудова угода гравця з "червоними" розрахована до 30 червня 2025 року.
Цього сезону Вірджил ван Дейк відіграв за Ліверпуль 41 матч, забив три голи та віддав одну результативну передачу.