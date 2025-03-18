Англія

Безпрецедентна подія в історії англійського футболу

Відповідно до даних реєстрів Футбольної асоціації Англії (ФА), за національну збірну цієї країни зіграло вже 1290 футболістів на найвищому рівні, починаючи з першого в історії країни міжнародного матчу в 1872 році.

Останнім у цьому переліку є Тейлор Гарвуд-Белліс, який дебютував у листопаді минулого року в матчі Ліги націй УЄФА проти Ірландії (5:0).

Під час березневої міжнародної перерви записів у реєстрах має стати на два більше — Ден Берн і Майлз Льюїс-Скеллі отримали свої перші виклики до лав "трьох левів".

Утім, незабаром ФА має дати відповідь на резонансний запит 904 за ліком гравця, який захищав кольори Англії на міжнародній арені, колишнього футболіста Челсі, Сток Сіті, Арсеналу та Сіетл Санудерз центрального півзахисника Алана Гадсона.

Ексгравець завершив професійну кар’єру ще в далекому 1985 році, устигнувши зіграти за Англію всього два матчі — товариську гру проти Німеччини (2:0, 12 березня 1975 року) та зустріч у рамках кваліфікації до чемпіонату Європи-1976 проти Кіпру (5:0, 16 квітня 1975 року).

Відносини Гадсона із збірною завжди були напруженими — свого часу сер Альф Ремзі наклав на нього трирічну дискваліфікацію на участь у матчах національної збірної через відмову від виклику до молодіжної збірної віком до 23 років.

Але вже в 1978 році його викликав Рон Грінвуд, проте через непотрапляння до стартового складу на гру проти Бразилії Гадсон відмовився від подальшої участі в підготовці національної команди.

Зрештою, дійшло до того, що вже після завершення ігрової кар’єри, у 1997 році, ФА не підтримала його після того, як на колишнього гравця скоїли наїзд, у результаті чого він провів 59 днів у комі і, за повідомленнями, переніс 70 хірургічних операцій.

Ще з 2021 року Гадсон намагається добитись сатисфакції та підтвердження його запиту на вилучення всіх даних щодо його професійної кар’єри з історії футболу Англії.

"Я не хочу, щоб у статистиці ФА залишилося щось, що нагадувало б мені про деморалізуючий і дуже гнітючий спосіб, у який мене не взяли на всі матчі збірної Англії, окрім двох.

Я попросив ФА викреслити моє ім'я з усіх публікацій, я не хочу мати з ними нічого спільного. Я готую судовий позов, щоб змусити їх це зробити.

Моя мрія про довгу міжнародну кар'єру була зруйнована і призвела до тривалої депресії, тривоги і паніки, із приводу яких я все ще ходжу на консультації до спеціалістів.

Для мене буде великим полегшенням, якщо мене усунуть від мого зв'язку з історією англійського футболу", — заявив колишній англійський футболіст.

Цікаво, що в історії ФА це перший подібний випадок, коли гравець самостійно відмовляється від визнання власних кар’єрних здобутків.

Загалом Гадсон за кар’єру провів 376 матчів на клубному рівні, забив 23 голи та віддав дві гольові передачі. Серед його трофеїв — Кубок володарів кубків-1970/71 у складі Челсі.