Український воротар може переїхати до Англії.
Анатолій Трубін, getty images
20 березня 2025, 14:15
Воротар збірної України та лісабонської Бенфіки Анатолій Трубін прокоментував чутки, які пов'язують його з можливим трансфером в Манчестер Сіті. Цитує 23-річного українця City Xtra.
"Як і ви, я все це бачив в інтернеті, не більше. Наразі я повністю зосереджений на збірній та Бенфіці. Все інше поки що мене не стосується", — заявив Трубін.
Чинна трудова угода голкіпера з "орлами" розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 25 млн. євро.
Цього сезону Анатолій Трубін провів за Бенфіку 38 матчів, пропустив 40 м'ячів та відіграв 16 разів "на нуль".
Раніше повідомлялося, що Ман Сіті цікавиться Трубіним.