Англія

Український воротар може переїхати до Англії.

Воротар збірної України та лісабонської Бенфіки Анатолій Трубін прокоментував чутки, які пов'язують його з можливим трансфером в Манчестер Сіті. Цитує 23-річного українця City Xtra.

"Як і ви, я все це бачив в інтернеті, не більше. Наразі я повністю зосереджений на збірній та Бенфіці. Все інше поки що мене не стосується", — заявив Трубін.

Чинна трудова угода голкіпера з "орлами" розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 25 млн. євро.

Цього сезону Анатолій Трубін провів за Бенфіку 38 матчів, пропустив 40 м'ячів та відіграв 16 разів "на нуль".

Раніше повідомлялося, що Ман Сіті цікавиться Трубіним.