Англія

"Сині" хочуть продати португальця влітку.

Нападник Челсі Жоау Феліш, який виступає за Мілан на правах оренди, може опинитися в новому клубі наступного літа.

Керівництво "синіх" не впевнене в перспективах португальця, тому воліло б продати його в літнє трансферне вікно, доповідає TEAMtalk.

При цьому лондонці не мають наміру зазнавати збитків (торік гравця купили в Атлетіко за 52 млн євро), тож цілком можуть знову відпустити форварда в оренду.

Жоау Феліш провів десять матчів за Мілан, по разу відзначившись голом і результативною передачею. Контракт 25-річного футболіста з Челсі розрахований до середини 2031 року.