Англія

22-річний футболіст може продовжити кар'єру в Бундеслізі або Серії А.

Форвард Манчестер Юнайтед Расмус Гойлунн може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно. Про це повідомляє TBR Football.

За даними джерела, наразі на 22-річного данця є три претенденти — німецькі Баєр і РБ Лейпциг, а також італійський Ювентус. Стверджується, що представники Гойлунна вже працюють над відходом футболіста.

Контракт Гойлунна з Манчестер Юнайтед розрахований до 2028 року. Експерти Transfermarkt оцінюють вартість гравця в 45 млн євро.

У нинішньому сезоні нападник узяв участь у 39 матчах у всіх турнірах, забив вісім голів і записав на свій рахунок дві результативні передачі.

Раніше Гойлунн прокоментував чутки про нового нападника для Манчестер Юнайтед.