Англія

Форвард нарешті забив у попередньому матчі АПЛ.

Манчестер Юнайтед у гостьовому матчі двадцять дев’ятого туру англійської Прем’єр-ліги здолав Лестер (3:0).

Лестер — Манчестер Юнайтед 0:3 Відео голів та огляд матчу АПЛ

У цій зустрічі першим голом за тривалий час відзначився нападник "Червоних дияволів" Расмум Гойлунн.

І допоки 22-річний виконавець зберігав гольову тишу, місцеві ЗМІ почали пов’язувати Юнайтед із можливою майбутньою активністю на літньому трансферному ринку в контексті пошуків нового нападника.

Ішлось про Юго Екітіке з Айнтрахта Франкфурт, Беньяміна Шешка із РБ Лейпциг, Віктора Дьокереша з лісабонського Спортінга та Віктора Осімгена з турецького Галатасарая.

Власне данського футболіста одразу після гри запитали, що він думає про таку можливу конкуренцію в майбутньому.

"Я думаю, що конкуренція — це добре. Я знаю, що не зможу дати вам бажану відповідь на це питання, але я просто хочу продовжувати розвиватись у цьому клубі й ставати дедалі кращим.

Я впевнений, що досягну прогресу і заб'ю ще більше голів, якщо я просто зосереджусь на цьому.

Тренер хоче, щоб я розтягував лінію нашої атаки. Я думаю, що це цілком очевидно. Моє завдання займати вільний простір та забирати на себе центральних захисників.

Це те, що я намагаюсь робити в кожній грі. Я думаю, що маю хорошу швидкість, і голи — це те, заради чого я тут", — заявив футболіст.

Тим часом у Гойлунна вісім голів та дві гольові передачі в 39 матчах поточного сезону.