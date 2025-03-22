Англія

У цьому клубу може допомогти трансфер гравця принципових суперників.

Інформація про те, що мадридський Реал шукає підсилення на правий фланг захисту, уже ні для кого не є новиною.

Серед безлічі потенційних кандидатів свого часу з’явилось і прізвище універсала англійського Манчестер Юнайтед португальця Діогу Далота.

Утім, це було ще на початку його роботи під орудою Рубена Аморіма, тоді як із часом новий керманич "Червоних дияволів" отримав упевненість у тому, що 26-річний виконавець має стати невід’ємною частиною його команди.

Із іншого боку, Реал за чутками досяг суттєвого прогресу в питанні трансферу англійського захисника Ліверпуля Трента Александер-Арнольда, що в свою чергу виключає можливість придбання клубом ще й Далота.

Проте одними лише "галактікос" коло зацікавлених у португальці клубів не обмежується — мюнхенська Баварія, зокрема, також розглядає його трансфер.

Аби запобігти можливому продажу, Юнайтед планує влітку переглянути контракт футболіста, який наразі розрахований до 2028 року.

У цьому сезоні Далот уже провів 45 матчів, забив два голи та віддав чотири гольові передачі.